В Кировской области появится «Умный лес»

О новой системе рассказал врио министра лесного хозяйства Дмитрий Лебедев.

Выступая на пресс-конференции, он подчеркнул важность цифровизации лесного фонда области.

Система «Умный лес» придет в наш регион из Пермского края. Областные власти изучили опыт соседей и приняли решение также начать использовать ГИС «Умный лес».

Новая система позволит вести мониторинг лесозаготовок, учет лесного фонда и лесопользователей и составить карту лесов. «Умный лес» планируется запустить в первом квартале этого года. Первое время система будет работать в тестовом режиме.

Сейчас в Кировской области используется ГИС «Лес». Она не столь мобильна и не имеет таких развитых сервисов.

Как напомнил Дмитрий Лебедев, Кировская область – лесной регион. По количеству лесных запасов она находится на втором месте в ПФО. Площадь лесных насаждений в нашей области составляет порядка 8 миллионов гектаров. Больше – только в Пермском крае.

Повышение доходности лесокомплекса – одна из первоочередных задач Минлесхоза.

Ранее мы писали, что в Кировскую область поступила уникальная лесная техника.