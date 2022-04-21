В Кировской области поймали гигантского карпа

Рыбак из Кировской области поймал гигантского карпа. Об этом сообщает газета «Куменские вести».

Районка опубликовала снимок местного жителя с рекордным уловом. Мужчина держит в руках карпа, вес которого составляет больше 10 килограммов. Гигант был пойман в водоеме на территории Куменского района.

В комментариях под постом своими трофеями похвастались и другие подписчики сообщества. Еще один местный житель выложил снимок с карпом весом 11,66 килограмма. Чудо-рыба также была поймана под Куменами.

Отметим, что карп является распространенной рыбой в РФ. Карпы живут до 30 лет и набирают вес на протяжении всей жизни. Однако большинство пойманных рыб весят от 0,5 до 2 килограммов.

Ранее в Кировской области поймали гигантского леща.

Фото: vk.com/club37552026