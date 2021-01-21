В Кировской области пожар унёс жизнь пенсионерки

Трагедия произошла в посёлке Созимском Верхнекамского района.

Местная жительница к своим почти 90 годам пережила войну, трудности советского и антисоветского мирного времени. Но не пережила пожара на своей летней кухне, случившегося вчера около половины восьмого часа вечера. Тело найдено на пепелище пожарными, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Причины и обстоятельства возгорания помещения и гибели человека устанавливаются.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Кирова загорелся троллейбус.

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области