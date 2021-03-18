В Кировской области предложили развивать сельский туризм

Дмитрий Черепков, основатель экопарка «ЯсноПоле», считает, что сельский туризм может развиваться не только в богатых регионах.

На территории в 500 га в Ясногорском районе Тульской области он создал структуру, которая ведет сельскохозяйственную и агротуристическую деятельность, создавая условия для развития окружающих деревень и поселений.

По мнению Черепкова, проект можно масштабировать. «Спрос на сельский туризм есть везде – вне зависимости от уровня экономического развития региона, — рассказал он в интервью «КП». — Думаю, Кировская область не исключение – надо делать!

Если люди готовы заплатить за отдых на селе, им нужно создать условия. Можно пойти по нашему пути и сделать всё солидно, можно создать бюджетный вариант – пара гостевых домиков на небольшой ферме. Это не такие серьёзные затраты».

Ранее мы писали, что Кировская область продолжит сотрудничать с Федеральным экологическим оператором.

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