В Кировской области предложили запретить продажу алкоголя в многоэтажных домах

В Кировской области предлагают запретить продажу алкогольных напитков в магазинах, расположенных в многоэтажных домах. С законопроектом вышла областная прокуратура.

В проекте предлагается запретить продажу спиртного в магазинах, которые находятся в многоэтажках. Заведений общепита данный закон не коснется.

Проблема ночной торговли алкоголем весьма актуальна для региона. Действующие законы не позволяют справиться с ней. В ведомство поступает множество жалоб от граждан, сообщающих о фактах продажи спиртного во внеурочное время.

Чаще всего нарушения закона фиксируются в торговых точках в многоэтажных домах. Магазины располагаются в подвальных и цокольных этажах, а также в бывших квартирах, получивших статус нежилых помещений. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что точки открываются без учета интересов жильцов, исключительно с целью получения прибыли.

Меры воздействия, прописанные в действующих нормативных актах, неэффективны. Максимальная сумма штрафа для юрлица составляет 40 тысяч рублей. При этом закрыть такие магазины законной возможности нет.

Запрет на продажу алкоголя в многоэтажках принят уже в 6 регионах России. В случае одобрения законопроекта Кировская область может стать еще одним субъектом из этого списка. С 1 января 2022 года под действие закона могут попасть 107 точек в областном центре и 83 в муниципалитетах.

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