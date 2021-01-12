В Кировской области предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме

Трагедия едва не случилась в Вятских Полянах.

В городе Вятские Поляны год начался практически без происшествий. Пожаров не зарегистрировано. Однако одно из случайных событий едва не завершилось трагедией.

Как сообщает паблик «Вятские Поляны. Новости. В эфире», в многоквартирном доме на улице Ленина жители почувствовали сильный запах газа. Они вызвали сотрудников МЧС. Оказалось, сделали всё правильно.

Один из жильцов выпил лишнего, пошёл на кухню и открыл конфорки на газовой плите. Газ очень быстро заполнил квартиру, а потом едкий запах почувствовали и соседи. Благодаря бдительным жителям всё обошлось. Ни пожара, ни взрыва не случилось.

Ранее мы писали, что в одной из квартир в Кирове установили счетчик газа, спровоцировавший утечку.

Фото: ria.ru. К информации непосредственного отношения не имеет.