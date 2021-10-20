В Кировской области преградят путь африканской чуме свиней

В Кировской области обсудили меры по предупреждению африканской чумы свиней. Это было сделано на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством министра сельского хозяйства Александра Котлячкова.

АЧС вплотную приблизилась к нашему региону. Недавно сразу 3 очага «свинской» чумы были зафиксированы в Марий Эл. Причиной их возникновения стало скармливание свиньям инфицированных пищевых отходов или зараженной просроченной продукции.

Указом главы республики в регионе был введен карантин по АЧС. В рамках карантинных мероприятий определены угрожаемые зоны и зоны наблюдения. В число последних вошел ряд районов Кировской области. Это Кикнурский, Пижанский, Санчурский муниципальные округа и Яранский район. Также частично в зону наблюдения попали территории Арбажского, Лебяжского муниципальных округов, Малмыжского, Советского, Тужинского и Уржумского районов.

— Подготовлен проект указа губернатора Игоря Васильева об утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории Кировской области, — рассказал Алексей Котлячков.

Главам вышеуказанных районов рекомендовано ввести режим повышенной готовности. На территориях, где он действует, допускается изъятие животных и продуктов животноводства. Предприятия общепита и торговли должны быть проинформированы об усилении контроля за продуктами и пищевыми отходами.

В хозяйствах, попадающих в зону наблюдения, следует произвести отбор проб для лабораторных исследований на предмет АЧС. Также на дорогах, соединяющих Кировскую область с Марий Эл, предписано усилить контроль за ввозимой продукцией.

Ранее мы писали, что в апреле 2021 года случаи АЧС были отмечены в Республике Коми.