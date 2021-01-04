В Кировской области при реставрации техники найден клад

Всё произошло в музее железной дороги.

В музее железной дороги, который находится в Кирово-Чепецке в микрорайоне Каринторф, под Новый год случилось чудо. Сотрудники нашли клад.

Сейчас там проходит реставрация финского самоходного крана 5E-1724. Техника выпущена машиностроительным объединением Valmet. Местные умельцы пытаются её привести в порядок. Работы не прекращались и накануне праздничных каникул.

Примечательно, в это новогоднее время, когда больше всего верится в сказку, сотрудники обнаружили в самом кране клад. А именно старинные рельсы, которые были выпущены более сотни лет назад — в 1895 и 1897 годах. Работники протёрли рельсы соляркой и они стали выглядеть как новые. Теперь столетние экспонаты займут почётное место в музее железной дороги.

О находке сотрудники музея написали в своих соцсетях. Читатели отметили, что получить такой привет из прошлого накануне Нового года действительно настоящее чудо.

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Фото: vk.com/railwaymuseum