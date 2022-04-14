В Кировской области приняли закон о выплатах на детей от 8 до 17 лет

14 апреля на внеочередном заседании ОЗС депутаты приняли законопроект «О внесении изменений в закон области о мерах соцподдержки семей, имеющих детей», подготовленный по инициативе губернатора Игоря Васильева. Заседание прошло в формате ВКС и заняло менее получаса.
Как отметил спикер ОЗС Роман Береснев, регионам было дано поручение принять нормативно-правовой акт, предусматривающий выплаты на детей от 8 до 17 лет.
— В России выстраивается целостная система поддержки семей с детьми. Как сказала ранее Президент РФ Владимир Путин, действующие в регионах меры поддержки должны быть скорректированы так, чтобы не было пробелов ни на одном из этапов взросления, — отметила министр соцразвитя области Ольга Шулятьева.
Глава минсоцразвития отметила, что в Кировской области уже приняты и работают меры поддержки семей с детьми-дошкольниками. Рассматриваемый законопроект призван закрыть «пробел» по поддержке семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.
Размеры выплат составит 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума. Заявления на получение выплат будут приниматься с 1 мая 2022 года.
На осуществление выплат понадобится более 5 миллиардов рублей. 4,8 из них будут выделены из федерального бюджета. На первом этапе расходы будут только федеральными, подчеркнула Ольга Шулятьева.
За проголосовали 36 депутатов, против – 0. Законопроект был принят сразу в двух чтениях.
Какие меры поддержки семей с детьми есть сегодня?
- Семьям с небольшим доходом при рождении 1-го, 2-го, 3-го и последующих детей предоставляется выплата до 3 лет.
- С марта 2020 года осуществляется поддержка на детей от 3 до 7 лет включительно.
- С июля 2021 года введена выплата на детей одиноких родителей от 8 до 17 лет.
- В марте 2022 года объявлено об установлении выплаты и полным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Средства будут выплачиваться за период с 1 апреля 2022 года. Деньги получат семьи, среднедушевой доход в которых не превышает 1 величины прожиточного минимума (11262 рубля).