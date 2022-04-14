В Кировской области приняли закон о выплатах на детей от 8 до 17 лет

14 апреля на внеочередном заседании ОЗС депутаты приняли законопроект «О внесении изменений в закон области о мерах соцподдержки семей, имеющих детей», подготовленный по инициативе губернатора Игоря Васильева. Заседание прошло в формате ВКС и заняло менее получаса.

Как отметил спикер ОЗС Роман Береснев, регионам было дано поручение принять нормативно-правовой акт, предусматривающий выплаты на детей от 8 до 17 лет.

— В России выстраивается целостная система поддержки семей с детьми. Как сказала ранее Президент РФ Владимир Путин, действующие в регионах меры поддержки должны быть скорректированы так, чтобы не было пробелов ни на одном из этапов взросления, — отметила министр соцразвитя области Ольга Шулятьева.

Глава минсоцразвития отметила, что в Кировской области уже приняты и работают меры поддержки семей с детьми-дошкольниками. Рассматриваемый законопроект призван закрыть «пробел» по поддержке семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Размеры выплат составит 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума. Заявления на получение выплат будут приниматься с 1 мая 2022 года.

На осуществление выплат понадобится более 5 миллиардов рублей. 4,8 из них будут выделены из федерального бюджета. На первом этапе расходы будут только федеральными, подчеркнула Ольга Шулятьева.

За проголосовали 36 депутатов, против – 0. Законопроект был принят сразу в двух чтениях.

Какие меры поддержки семей с детьми есть сегодня?