В Кировской области принят бюджет на ближайшие годы

Документ рассмотрели на заседании Заксобрания.

Бюджет касается непосредственно 2021 года, а также плановых периодов 2022 и 2023 годов.

На заседании выступил губернатор Игорь Васильев. Он подчеркнул, что пандемия в 2020 году внесла коррективы в каждую отрасль, где-то пришлось поменять подход к работе, где-то найти новые решения, но при этом всегда двигаться только вперёд.

Глава региона поблагодарил депутатский корпус за работу, поддержку инициатив регионального правительства.

Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева доложила подробности принимаемого бюджета. Губернатор внёс поправки в части расходования средств. Рассмотрели и предложения депутатов.

Так, предусмотрена субсидия на развитие жилищного строительства. Более 300 млн рублей направят на возведение новых улиц Капитана Дорофеева, Анжелия Михеева. Также будут увеличены безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Увеличится поддержка малого и среднего предпринимательства. Предусмотрены деньги на приобретение жилья ветеранам. Также распределены средства на строительство новой школы в Кирове, объектов питьевого водоснабжения в нескольких муниципалитетах. Так, в бюджете на 2021 год предусмотрены доходы в сумме 66,4 млрд рублей и расходы — 67,5 млрд рублей.

На заседании уточнили доходную и расходную части бюджета на плановый период. В 2022 году доходы составят 67 млрд рублей, расходы – 65,9 млрд рублей. В 2023 доходы должны вырасти до 70 млрд рублей, расходы – 68 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что изменится в жизни кировчан в 2021 году.

Фото: Александр Папырин