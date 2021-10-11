В Кировской области пристав помог женщине, у которой случился приступ эпилепсии

В Уржумском районе у женщины случился эпилептический приступ в отделении судебных приставов. О происшествии сообщили в УФССП.

Должница по алиментам пришла на прием к судебному приставу-исполнителю. В ходе разговора с сотрудником женщине стало плохо. Она побледнела и потеряла сознание. Затем у нее начались судороги.

Пристав Владислав Щелчков не растерялся и начал оказывать женщине доврачебную помощь. Сотрудник перевернул ее набор и обеспечил ей свободное дыхание. В это время другие сотрудники вызвали скорую помощь.

До приезда медиков пристав оставался рядом с женщиной. Благодаря грамотным действиям сотрудника с пострадавшей все в порядке.

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