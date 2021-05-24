В Кировской области приватизируют «Вятское поле»

Правительство региона издало распоряжение «Об условиях приватизации Кировского областного государственного унитарного предприятия по обеспечению субъектов агропромышленного комплекса области сельскохозяйственными машинами, оборудованием и племенными животными «Вятское поле».

Оно будет преобразовано в ООО с уставным капиталом 185,4 млн рублей с долей единственного участника (Кировская область в лице министерства имущественных отношений) в размере 100%.

Сформированы совет директоров и ревизионная комиссия общества. Его генеральным директором назначен Василий Митин, возглавлявший КОГУП.

С документом можно ознакомиться здесь.