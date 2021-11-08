В Кировской области продавали колбасу неизвестного происхождения

Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружили в Афанасьевском районе сомнительные колбасные изделия.

Продукты были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в двух магазинах поселка Лытка. Обе точки принадлежат одному юрлицу.

В ходе проверки в морозильниках обнаружили сардельки, котлеты и полуфабрикаты из цыплят-бройлеров без маркировки и ветеринарных документов. Также проверяющие нашли в магазинах просроченные колбасные изделия: колбасное изделие варено-копченое, колбасу куриную «Сервелат фермерский», колбасное изделие «Хлеб ветчинный».Товары лежали вперемешку с качественными продуктами.

По итогам проверки на продукцию был наложен арест. Юрлицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей. Сомнительная продукция должна быть утилизирована до 28 ноября.

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