В Кировской области продавали опасные сосиски

В Зуевском районе Кировской области продавали опасные сосиски. Данный факт выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

На днях сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в торговой точке ИП Стародумовой В.А. В магазине было обнаружено 0,9 килограмма сосисок без информации о дате изготовления. Это является нарушением требований «О безопасности пищевой продукции».

Нарушительница была привлечена к административной ответственности. ИП оштрафовали на 3 тысячи рублей. Сосиски изъяты из оборота и должны быть уничтожены до 20 января.

Ранее мы писали, что в Кировскую область привезли 17 тонн зараженных киви и мандаринов из Санкт-Петербурга.