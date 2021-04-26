В Кировской области продавали поддельные удостоверения для приемных родителей

Прокуратура Кировской области приняла меры для закрытия интернет-ресурса, торговавшего поддельными документами для приемных семей. Сайт был выявлен в результате мониторинга.

На нем была размещена информация об изготовлении и продаже поддельных удостоверений о прохождении гражданами курсов подготовки для желающих взять ребёнка на воспитание. Страница находилась в открытом доступе дл всех пользователей Сети и не требовала регистрации и пароля. К органам опеки и попечительства данный ресурс отношения не имел.

Между тем, закон предусматривает уголовную ответственность за подделку, сбыт и приобретение официальных документов, дающих определенные права или освобождающих от обязанностей.

В целях устранения нарушений Котельничский межрайонный прокурор направил в суд иск о признании данной информации запрещенной к распространению на территории России. Заявление находится в стадии рассмотрения.