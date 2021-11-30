В Кировской области продавали просроченную колбасу и сомнительный мёд

В ноябре сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели внеплановые проверки в Нолинском и Куменском районах и выявили ряд нарушений.

Так, в одном из магазинов Нолинского района была обнаружена просроченная колбаса для детского питания, а также пельмени, шеи и крылышки цыплят-бройлеров без ветеринарных документов. Общий вес продуктов-«нарушителей» составил около 10 килограммов

Продукция была помещена на изолированное хранение. Юрлицо оштрафовано на 10 тысяч рублей. До 17 декабря продукты должны быть уничтожены.

В этом же месяце была рассмотрена информация от ветуправления по поводу немаркированного меда. «Незаконный» продукт был выявлен 25 сентября на ярмарке в Омутнинске. Продавец, житель Кирова, расфасовал мед в 31 контейнер и выставил на продажу. При этом маркировка и ветеринарные сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

Мужчина был привлечен к административной ответственности. Он заплатит штраф в размере 500 рублей.

Ранее в Санчурске уничтожили колбасу с геномом вируса африканской чумы свиней.