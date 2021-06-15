В Кировской области продают булыжник по цене трехкомнатной квартиры

Автор объявления не уточняет вес камня и способ его доставки покупателю

На популярном сайте объявлений появилось необычное предложение – автор предлагает купить у него за 5 миллионов рублей большой булыжник. Причем продавец не сообщает размеров и веса своего товара.

Однако имеет смелость заявить, что это «древний языческий жертвенник», найденный им, кстати, в день подачи объявления — 3 дня назад.

Среди других активных объявлений этого продавца валуны для ландшафта без лакокрасочного покрытия по 3 рубля за килограмм и покрашенные – уже по 100 рублей за кг, а также торф и дрова. Почему торговец камнями решил, что булыжник причудливой формы относится «к древним булгарским поселениям до принятия ислама» — неясно.

Судя по всему, исходя из этой ничем не подкрепленной идеи исторической ценности он и выставил столь высокую цену.

Кстати, в Москве есть подобное предложение: камень богатырь предлагают за полторы тысячи рублей. «Огромный камень. Возможно использовался как алтарь или жертвенник. Находится в безлюдном месте. Можно вывезти: ничейный. Размер примерно 70см×150см. За вознаграждение укажу место», сообщается в объявлении. Этот продавец кроме валуна предлагает еще окаменелости, старинный топор, и различные виды камней.

Ранее мы сообщали, что в Лузе рекультивируют свалку промышленных отходов.

Фото:avito.ru