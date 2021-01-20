В Кировской области продают усадьбу с собственным пирсом, катером и несколькими бассейнами

Объявление появилось на популярном сайте.

Кировчане, которые часто смотрят объявления по продаже недвижимости, заметили необычную публикацию. В нашем регионе выставлена на продажу одна из самых дорогих и эксклюзивных вилл. Находится усадьба в Верхошижемском районе. От Кирова до неё около 60 километров. Продавец обещает шикарную природу и чистый воздух.

Сам дом двухэтажный. Площадь более 300 кв.м. Рядом огромная баня. Её площадь почти 200 кв.м. В бане есть бассейн. Ещё один крытый бассейн расположен на территории виллы.

Также имеется эксклюзивная шашлычная, ландшафтный дизайн с автоматическим поливом. Коттедж продаётся с дорогой мебелью, техникой. В подарок продавец отдаёт катер, снегоход. К слову, рядом с усадьбой есть собственный пирс в озеро. На нём можно увидеть арт-объект в виде русалки.

Стоимость недвижимости 32,5 млн. рублей.

Фото: avito.ru