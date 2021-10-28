В Кировской области продлили региональный семейный капитал до 2027 года

28 октября депутаты ОЗС приняли решение о продлении сроков предоставления регионального семейного капитала до 31 декабря 2026 года. За законопроект, внесенный по инициативе губернатора Игоря Васильева, парламентарии проголосовали единогласно.

Как напомнила глава минсоцразвития Ольга Шулятьева, региональным семейным капиталом могут воспользоваться многодетные семьи Кировской области. Он представлен в двух формах. Первая – единовременная выплата на свободные цели в размере 50 тысяч рублей. Вторая – 100 тысяч рублей в счет уплаты первоначального взноса или погашения ипотеки.

Второй вариант также предполагает возможность дополнительного обращения за выплатой на указанные цели при рождении еще одного ребенка. В этом случае размер выплаты сокращается до 50 тысяч рублей. Ипотечный кредит при этом должен быть взят на жилье на территории Кировской области.

Региональный семейный капитал был введен в октябре 2019 года и должен был действовать до 31 декабря 2021 года. За 2 года этой мерой поддержки воспользовались более 5,5 тысяч семей.

И это не единственный вариант поддержки семей в регионе. Как не однажды подчеркивал губернатор Игорь Васильев, благодаря целому комплексу мер поддержки семей с детьми по итогам 2020 года в Кировской области увеличилась рождаемость третьих и последующих детей. В 2021 году эта тенденция сохраняется.