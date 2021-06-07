В Кировской области продолжает ухудшаться пожарная обстановка

На территории Кировской области продолжает ухудшаться пожарная обстановка. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

За минувшие выходные зарегистрировано восемь лесных пожаров общей площадью 23,3 га. Четыре из них — на территории Кирово-Чепецкого района (в Парковом лесничестве и около с. Бурмакино), два — в Белохолуницком районе (Дубовское лесничество), по одному — в Вятскополянском и Мурашинском районах.

Кроме того, продолжалось тушение пожара, который возник 4 июня на территории Немского лесничества.

Предположительная причина всех возгораний — нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В министерстве просят в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать в Региональную диспетчерскую службу «Лесоохраны» по единому бесплатному номеру 8-800-100-94-00, по телефонам (8332) 64-34-28 и 01.