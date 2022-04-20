В Кировской области продолжат строить спортивные объекты

Спорт должен быть вне политики! Это принципиальная позиция России, и она остается неизменной даже сегодня.

— Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом», — говорит Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В регионах России активно ведется работа над развитием спортивной инфраструктуры, уделяется необходимое внимание детско-юношескому спорту. В этом году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» планируется ввести в эксплуатацию 110 новых стадионов, ФОКов, бассейнов и других спортивных комплексов.

В Кировской области в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2022 году будут возведены малые спортивные площадки в Верхошижемском, Вятскополянском, Оричевском, Сунском и Немском районах на сумму более 15 миллионов рублей. А в самом областном центре завершается строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Общая сумма проекта — 80 миллионов рублей: 40 миллионов — на возведение ФОКов и 40 — на приобретение оборудования.

Кроме того, в этом году областным и муниципальным учреждениям выделена субсидия 58,6 млн рублейна приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Одной из первых спортивный инвентарь приобрели в Вятской спортивной школе олимпийского резерва, причем для всех 15 видов спорта, которые сегодня там культивируются.

— Сегодня мы стараемся закупать самое лучшее оборудование для наших спортсменов. И надеюсь, что оно поможет им достичь новых высот, — рассказала директор учреждения Анна Перминова.

В рамках федерального проекта «Бизнес – спринт. Я выбираю спорт» в регионе появятся «умные» спортивные площадки.

Министр спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов отметил, что в настоящее время рассматриваются варианты размещения «умных» спортивных площадок в Кирове и Кирово-Чепецке.

«Умные спортивные площадки» – это оборудованные места для занятий спортом, где есть доступ к интернету, чтобы каждый из посетителей мог заниматься самостоятельно, выстроив индивидуальную тренировку, следить за правильностью выполнения упражнений. Для того, чтобы получить доступ к видеоурокам, необходимо будет всего лишь сканировать QR-код.

Всего в нашей стране будет установлено 110 «умных» площадок. На это выделено почти два с половиной миллиарда рублей. Появятся они в 84 регионах.