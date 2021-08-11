В Кировской области продолжаются раскопки скелета ихтиозавра

В поселке Синегорье Нагорского района продолжаются раскопки скелета ихтиозавра. Сюжет о раскопках сняла ГТРК «Вятка».

Останки древнего ящера обнаружили в июле. Ихтиозавр, похожий на современного дельфина, жил в Юрском периоде. Возраст находки – около 180 миллионов лет.

Размеры ихтиозавра – 7-8 метров. Скелет сохранился почти полностью. Это огромная удача для научного сообщества как области, так и страны. Ранее палеонтологам попадались лишь позвонки и обломки костей.

— Нам повезло, что он сохранился. Его затащило в яму и занесло илом, — говорит Владимир Масютин, научный сотрудник палеонтологического музея.

Рядом с ихтиозавром находят остатки его пищи – аммонитов и белемнитов. Они же нередко попадаются местным садоводам во время огородных работ.

Череп ящера уже извлечен. Сейчас палеонтологи освобождают от земли позвоночник и кости ихтиозавра. Завершить раскопки планируется в течение августа. Потом находку отправят в лабораторию на исследование.

Фото: vk.com/vpmus