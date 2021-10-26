В Кировской области продолжит расти зарплата

На заседании правительства области с докладом выступила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева.

Главная тема — прогноз социально-экономического развития региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

По словам Кряжевой, один из основных источников доходной части областного бюджета — фонд оплаты труда. По итогам прошлого года средняя зарплата увеличилась на 8,2% и составила 32,6 тыс. руб.

Динамика её роста наблюдается и в текущем году, а по прогнозным оценкам министерства рост оплаты труда сохранится и в среднесрочной перспективе.

«Учитывая динамику заработной платы и численности работников организаций, фонд оплаты труда на 2022 год спрогнозирован в объёме 176 млрд рублей — с ростом 5,5%», — отметила Наталья Кряжева.

В то же время из-за введения ограничительных мер и снижения спроса снизились объёмы потребления практически всех категорий товаров. В прошлом году оборот розничной торговли и услуг сократился на 4%, составив 205 млрд рублей.

Но со II квартала динамика потребительского спроса стабилизировалась, и к концу года ожидается его восстановление. А на 2022-й спрогнозировано сохранение динамики розничного товарооборота.

«Мы понимаем, что сейчас вводятся меры, которые направлены на нераспространение коронавируса. Часть их оказывает влияние на потребительский рынок. Поэтому мы будем мониторить ситуацию», — прокомментировала Кряжева.

По итогам 2020 года инфляция составила в регионе 103,9%. В прогнозном периоде ожидается её рост — на фоне ослабления рубля, роста цен на мировом рынке и плохого урожая ряда сельскохозяйственных культур.

Предполагается, что темп роста потребительских цен за этот год составит 7%.