В Кировской области продолжится комплексное развитие сельских территорий

Кировская область продолжит участие в государственной программе комплексного развития сельских территорий.

Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Игоря Васильева и заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

По словам главы региона, развитие сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений работы правительства.

«Область может гордиться достижениями отрасли, главным образом в молочном животноводстве. Для её дальнейшего развития мы предусматриваем ряд мер поддержки сельхозтоваропроизводителей. Здесь особое место занимает участие региона в государственной программе комплексного развития сельских территорий», — сказал в ходе встречи Игорь Васильев.

За три года здесь введены в эксплуатацию километры локальных водопроводных сетей, распределительных газовых сетей и автодорог. Кроме того, реализовано несколько сотен проектов по благоустройству сельских территорий в муниципальных образованиях. Десятки работников агропромышленного комплекса воспользовались господдержкой для улучшения жилищных условий. Для них построено около 3 тыс. кв. м. жилья, а в прошлом году в рамках программы «Сельская ипотека» кредитные организации выдали 372 ипотечных льготных кредита на сумму свыше 500 млн. рублей.

«В Кировской области эффективно реализуются мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020 году она получила на эти цели 184,3 млн рублей. Средства пошли на улучшение жилищных условий, создание современных объектов инфраструктуры, развитие водоснабжения и газификации. Кроме того, мы отмечаем хорошие показатели по выдаче сельской ипотеки. Так, за прошлый год ей воспользовались 660 семей. На 2021-й область представила шесть проектов, которые уже прошли предварительный отбор», – сказала Оксана Лут.

Работа по преображению сёл региона будет продолжена. В следующем году на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет направлено 52,5 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.