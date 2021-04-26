Главная > Новости > В Кировской области прогремели первые грозы

В Кировской области прогремели первые грозы

Юлия Зорина Новости, Общество

Первые грозы в 2021 году в Кировской области были зафиксированы в Уржумском и Немском районах. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

25 апреля около 16 часов грозу северо-восточнее Уржума «заметила» система грозопеленгации. Было зафиксировано 2 грозовых разряда по типу «облако-земля» в зоне кучево-дождевого облака с вероятностью грозы 90-100%. Есть и очевидцы.

Еще одна гроза была зафиксирована в зоне этого же скопления облаков уже в Немском районе.

Также в сообществе приводится статистика первых гроз за последние годы:

  • 2014 год — 23 апреля
  • 2015 год — 25 апреля
  • 2016 год — 9-10 апреля
  • 2017 год — 7 апреля
  • 2018 год — 29 апреля
  • 2019 год — 6 мая
  • 2020 год — 16 или 20 апреля

Ранее мы писали, что Киров накрыл апрельский снегопад.

Фото: Иван Григорьев

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Юлия Зорина