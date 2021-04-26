В Кировской области прогремели первые грозы

Первые грозы в 2021 году в Кировской области были зафиксированы в Уржумском и Немском районах. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

25 апреля около 16 часов грозу северо-восточнее Уржума «заметила» система грозопеленгации. Было зафиксировано 2 грозовых разряда по типу «облако-земля» в зоне кучево-дождевого облака с вероятностью грозы 90-100%. Есть и очевидцы.

Еще одна гроза была зафиксирована в зоне этого же скопления облаков уже в Немском районе.

Также в сообществе приводится статистика первых гроз за последние годы:

2014 год — 23 апреля

2015 год — 25 апреля

2016 год — 9-10 апреля

2017 год — 7 апреля

2018 год — 29 апреля

2019 год — 6 мая

2020 год — 16 или 20 апреля

Ранее мы писали, что Киров накрыл апрельский снегопад.

Фото: Иван Григорьев