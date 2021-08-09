В Кировской области проходит сельскохозяйственная перепись

1 августа в Кировской области началась первая сельскохозяйственная микроперепись. Переписчики проведут обход подсобных хозяйств и опросят их владельцев.

В переписи примут участие более 600 обученных переписчиков. Им предстоит обойти более 300 сельскохозяйственных организаций, около 300 фермерских хозяйств, 1300 садов и огородов и более 250 тысяч личных подсобных хозяйств граждан.

Как сообщили в Кировстате, за первую неделю переписи было обследовано 84 тысячи домовладений. По словам переписчицы Елены Градобоевой, в день получается пройти от 7 до 20 хозяйств. На каждом участке нужно посчитать насаждения.

— Люди хорошо информированы о переписи, встречают меня доброжелательно и с удовольствием рассказывают, что выращивают на своих участках, — говорит Елена.

Эта перепись – первая в своем роде в России. Ее цель – получить информацию об изменениях, происходящих в сельском хозяйстве. Это позволит сделать прогноз о развитии сельского хозяйства в стране.

Ранее мы писали, что переписчики получат за свою работу 17,2 тысячи рублей.