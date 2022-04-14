В Кировской области произошел первый ландшафтный пожар в 2022 году

13 апреля в Кировской области был зафиксирован первый ландшафтный пожар в 2022 году. Он произошел в селе Тат-Верх-Гоньбинское Малмыжского района.

Сообщение о возгорании на открытой территории поступило в 19.09. Пожарные прибыли на место и оперативно потушили огонь.

В результате происшествия выгорела сухая трава на площади 0,06 Га. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестного человека.

Жителям области напоминают: с установлением сухой погоды вероятность пожаров возрастает. Следует строго соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.