В Кировской области произошла смертельная авария: погибли 3 человека

Ещё четверым оказана медицинская помощь. Они были травмированы в разной степени тяжести.

На 396-м километре федеральной трассы «Вятка» авария унесла жизни 3 человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Юрьянском районе. Вечером (в самом начале девятнадцатого) врезались две легковушки: Nissan Juke и «Лада Гранта». Их скорость была высока, поэтому без серьёзных последствий не обошлось. 3 человека погибли на месте. Ещё четверо были травмированы.

В связи с аварией в Юрьянском районе даже пришлось перекрывать движение транспорта. Сейчас оно полностью восстановлено. Сотрудники ГИБДД устанавливают картину дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Слободском районе произошло серьёзное лобовое ДТП.