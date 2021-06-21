В Кировской области произошла смертельная авария с КамАЗом

19 июня в Кировской области произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легковушки.

Около 6 часов утра в Советском районе 26-летний молодой человек на «Ладе Приоре» столкнулся со встречным КамАЗом. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб.

Также в ГИБДД рассказали подробности другого смертельного ДТП, произошедшего в эти выходные. 20 июня в Свечинском районе водитель автомобиля «ВАЗ-21002» съехал в кювет. Автомобиль перевернулся. В результате происшествия погиб 21-летний пассажир авто. Водитель и 4 пассажира получили травмы.

Ранее мы писали, что в Кирове в массовом ДТП пострадали 7 человек.