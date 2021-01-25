В Кировской области произошли 2 пожара со смертельным исходом

Два пожара со смертельным исходом произошли в эти выходные в Кировской области.

Утром 22 января загорелся дом в деревне Лисья Слободка Подосиновского района. После тушения огня на месте происшествия было найдено тело 59-летнего хозяина дома. По версии следователей, причиной пожара стало неосторожное обращение с газовой плитой.

Еще один пожар произошел в Лузе. При возгорании дома в огне погиб 65-летний мужчина. Как предполагают следователи, погибший находился в алкогольном опьянении. Причиной пожара опять же называют неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователи Лузского следственного отдела проводят проверку по факту происшествий. Им предстоит установить точные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Макарье в пожаре сгорело несколько зданий и дорогая иномарка.