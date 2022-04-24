В Кировской области произошло 19 пожаров за сутки

С наступлением теплых дней в Кировской области начались ландшафтные пожары. Только за последние сутки в регионе было зафиксировано 19 возгораний и 8 из них – пожары, связанные с горением сухой травы.

Самый крупный из них произошел 23 апреля в деревне Миничи Арбажского района. Около 14 часов дня вспыхнуло заброшенное здание. С него огонь перекинулся на поле. Выгорело 5 гектаров сухой травы. Виновника пожара устанавливают.

Несколько ландшафтных пожаров случилось и в Кирове. 23 апреля трава горела в слободах Соломинцы, Кокуй, Лосевы, а также на станции Поздино. В результате выгорело 2600 квадратных метров сухостоя. К счастью, пострадавших нет.

Также трава горела в Верхошижемье, Лебяжском и Оричевском районах. Напомним, что в Кировской области планировалось ввести штрафы не только за пожары, но и за их опасность. Законопроект о запрете размещать и сжигать мусор, траву, листву и прочие горючие отходы рассматривали депутаты ОЗС.

Ранее мы писали, что первый ландшафтный пожар в Кировской области в этом году произошел 13 апреля.