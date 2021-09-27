В Кировской области произошло групповое убийство

В Кировской области расследуют групповое убийство, которое совершили отец и сын.

Трагедия произошла 23 сентября в селе Александровском Котельничского района. 79-летний мужчина и его 46-летний сын вместе распивали алкоголь. В ходе застолья они вспомнили давний конфликт со своим 31-летним знакомым и отправились к его дому, чтобы выяснить отношения.

Встретив мужчину на улице, они избили его палкой, а затем несколько раз ударили молотком по голове. Пострадавшего увезли в больницу на скорой, но спасти не смогли. Мужчина скончался в медучреждении.

По факту группового убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемые задержаны, ведется следствие.

Ранее мы писали, что жителя Кировской области обвиняют в двойном убийстве и поджоге.