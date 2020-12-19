В Кировской области произошло серьёзное лобовое ДТП

Происшествие случилось в пятницу в Слободском районе.

На трассе Киров – Пермь лоб в лоб сошлись два авто. Авария произошла между деревней Салтыки и селом Ильинским. Одна из машин оказалась за пределами проезжей части. Её пришлось доставать из кювета. Снимки, сделанные на месте происшествия, опубликовали «ВКонтакте» в группе «КУ43 — Киров Убежище (ДТП , ЧП)».

Очевидцы происшествия рассказали, что в аварии как минимум двое пострадавших. Как сообщила одна из участниц паблика Евгения, один из попавших в ДТП – её родственник.

— Он находится в больнице с травмами. У него — переломы. Другой участник аварии находится в соседней палате. Надеюсь, что больше не было пострадавших, — написала девушка.

Официальной информации о причинах аварии от ГИБДД пока не поступало.

Ранее мы писали, что на перекрестке, где погибла 20-летняя кировчанка, планируют поставить светофор.