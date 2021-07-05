В Кировской области прокуратура выявила «серые» схемы трудоустройства

Прокуратура Афанасьевского района приняла меры реагирования к устранению «серых» схем трудоустройства и выплаты зарплат «в конвертах».
Проверка исполнения трудового законодательства проводилась в СПК Колхоз «Родина» и у нескольких индивидуальных предпринимателей, которые занимаются лесозаготовкой и деревообработкой.
Выяснилось, что работодатели длительное время уклонялись от оформления с принятыми на работу гражданами трудовых договоров.
Руководителю СПК и индивидуальным предпринимателям внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях.
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