В Кировской области прокуратура выявила «серые» схемы трудоустройства

Прокуратура Афанасьевского района приняла меры реагирования к устранению «серых» схем трудоустройства и выплаты зарплат «в конвертах».

Проверка исполнения трудового законодательства проводилась в СПК Колхоз «Родина» и у нескольких индивидуальных предпринимателей, которые занимаются лесозаготовкой и деревообработкой.

Выяснилось, что работодатели длительное время уклонялись от оформления с принятыми на работу гражданами трудовых договоров.

Руководителю СПК и индивидуальным предпринимателям внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях.

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