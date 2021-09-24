В Кировской области пропала 12-летняя девочка

В Яранском районе пропала 12-летняя девочка. Юлия Попова ушла из дома в деревне Тарасово 23 сентября в 7.30. Информации о местонахождении пропавшей нет больше суток.

Как сказано в ориентировке, девочка ростом 1,6 метра, худощавая, глаза голубые, а волосы покрашены в рыжеватый оттенок. На момент ухода Юлия была одета в черную куртку и такого же цвета юбку, серу блузку и черные кроссовки.

Пропавшую разыскивают волонтеры и полиция. Всех, кто знает, где может находиться девочка, просят сообщить по номерам 89536713609 (инфорги поиска Галина и Екатерина) или в полицию по телефону 02 или 102.

Ранее мы писали, что в Кирове нашли погибшим пропавшего 31-летнего мужчину.

Фото: vk.com/ornkirov