В Кировской области пропала половина свалок

Об итогах работы по ликвидации свалок рассказали в областном министерстве экологии.

В 2020 году в Кировской области было убрано 64 свалки. Большинство из них – в Тужинском, Уржумском, Фаленском и Яранском районах. По распоряжению местных властей все они закрыты и сбрасывать отходы на них запрещено.

Как подчеркнула глава минэкологии Алла Албегова, это не просто стихийно образовавшиеся мусорные кучи, а «исторически сложившиеся» свалки, куда жители населенных пунктов годами приносят мусор.

Процесс ликвидации свалок ТБО в регионе ведется с 2012 года. За 9 лет было убрано 267 свалок. Это ровно половина от того количества, которое должно быть ликвидировано.

Уборка ведется на средства местных бюджетов по графику, который рассчитан до 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что изменилось в сфере обращения с ТКО в наступившем году.