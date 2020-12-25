В Кировской области прошел конкурс масок (+ФОТО)

Из-за пандемии коронавируса маска уже почти год как стала не просто средством защиты, а украшением и модным аксессуаром. Или символом года, как было сказано на прошедшей в декабре пресс-конференции Владимира Путина. Кто сказал, что нельзя закрыть лицо и при этом великолепно выглядеть?

Проявить свои творческие способности по изготовлению масок смогли жители Шабалинского района. Здесь состоялся конкурс под названием «Маска, я тебя знаю!». Его провела редакция районной газеты «Шабалинский край».

По условиям конкурса, участники должны были создать креативную новогоднюю маску и сфотографироваться в ней. Все работы оказались интересными и оригинальными. Есть здесь маски с интересными подписями, с рисунками и даже со стразами.

Ранее мы писали, что кировчан начали штрафовать за отсутствие масок.

Фото: vk.com/club83003998