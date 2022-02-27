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В Кировской области прошел первый за год астровыезд

Вадим Шабалин Новости, Общество

25 февраля в Кировской области состоялся первый в этом году астровыезд.

Его участники познакомились с созвездиями зимнего неба, узнали мифологию их происхождения, делали пейзажные астрофотографии.

Кроме того, они наблюдали в телескоп объекты дальнего космоса: Большую Туманность Ориона, рассеянные звёздные скопления Плеяды и Ясли, Туманность Андромеды и её галактики-спутники, двойное звёздное скопление Хи-Аш Персея, галактику Водоворот  и звёзды Альдебаран, Алькор, Арктур, Мицар и Сириус.

Фото: Любительская Астрономия в Кирове

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Вадим Шабалин