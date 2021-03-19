В Кировской области протестируют сервис по приему первоклассников в школы

В 2021/22 учебном году в школах Кировской области будут учиться 16100 первоклассников, 7723 из них – в Кирове. Об этом рассказала глава областного минобразования Ольга Рысева.

Прием заявлений в первые классы стартует 1 апреля в 9 часов утра и продлится до 30 июня. В течение ближайших двух недель в школах пройдут собрания для родителей будущих первоклассников. А с 25 по 30 марта состоится пробный запуск электронного сервиса по зачислению детей в школы.

— В эти сроки родители смогут подать пробные заявления о приеме в школу, которые до 1 апреля будут удалены из системы, — отметила Ольга Рысева.

Заявление о приеме в школу можно будет подать в электронном виде через систему «Зачисление в ОО», через портал госуслуг, заказным письмом по почте или лично принести в школу. В нем можно указать не более 3 желаемых школ. Если в приоритетной из них количество заявлений будет слишком большим, они будут перенаправляться в следующую по списку школу.

Для подтверждения права на поступление в школу, где уже учатся братья или сестры будущих первоклассников, понадобятся документы, в которых указывается факт родства и совместного проживания детей.

Приказ о приеме ребенка в школу будет издан в течение 3 рабочих дней после окончания «приемной кампании» — то есть в первые дни июля. С 6 июля начнется прием заявлений от родителей детей в школы не по месту жительства. Этот – второй – этап завершится, когда закончатся свободные места, но не позднее 5 сентября.

По словам начальника департамента образования горадминистрации Александра Петрицкого, отказать в зачислении ребенка в первый класс выбранной школы могут только в случае отсутствия мест. В этом случае родители могут обратиться в органы местного самоуправления, которые предоставят информацию о наличии свободных мест в близлежащих школах.