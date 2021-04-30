В Кировской области проведут газ к 23 населенным пунктам

На деньги, выделенные из бюджета Кировской области, построят 30 км распределительных газопроводов и проведут проектно-изыскательские работы для возведения еще 169 километров труб к 7 населенным пунктам.

Нынче в планах «Газпром межрегионгаз» создание десятка межпоселковых газопроводов. Трубы протянутся на 65 километров. Кроме этого создадут распределительный газопровод длинной 75 километров в Слободском.

Благодаря этому к природным ресурсам России подключат жителей 23 поселков, расположенных в Вятскополянском, Кирово-Чепецком, Сунском, Малмыжском, Оричевском, Слободском районах, а также в Кирове и Слободском.

В планах на год — изучение возможности строительства еще 12 межпоселковых газопроводов в Белохолуницком, Зуевском, Кирово-Чепецком, Немском, Нолинском районах области и в Котельниче.

Ранее мы сообщали, что в России могут ввести минимальные цены на весь алкоголь.