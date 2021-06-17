В Кировской области проведут интернет в 609 социальных объектов

В Кировской области продолжается реализация проектов по устранению цифрового неравенства. Осенью 2021 года интернет получат еще 609 социально значимых объектов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра информтехнологий и связи Алексей Сухих.

Как подчеркнул Алексей Сухих, в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина к 2030 году в России планируется обеспечить 97-процентную доступность универсальных услуг связи в домохозяйствах региона.

В 2020 году интернет был проведен к 845 социально значимых объектов, среди которых ФАПы, образовательные учреждения, а также объекты органов власти, МЧС и Росгвардии. Была проведена большая работа по повышению доступности мобильной связи и интернета для граждан.

Так, интернет появился более чем в 80 населенных пунктах с населением от 50 тысяч человек. Доступ к услугам голосовой мобильной связи обеспечен более чем для 95 процентов жителей области, а доступ к мобильному интернету – для 94 процентов.

В октябре 2021 года Сеть появится еще на 609 объектах социальной инфраструктуры. Интернет будет проведен за счет федерального бюджета. В течение двух ближайших лет планируется установка базовых станций в пунктах с населением от 35 тысяч жителей.

О ходе подключения малых населенных пунктов к интернету читайте в нашем материале.