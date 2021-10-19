В Кировской области провели интернет в 1454 социальных объекта

В Кировской области завершена реализация федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика России». За 3 года в рамках проекта высокоскоростной интернет получили 1454 социально значимых объекта.

Это:

354 образовательных учреждения,

246 органов местного самоуправления,

81 подразделение МЧС и Росгвардии,

479 фельдшерско-акушерских пункта,

172 объекта культуры,

122 органа исполнительной власти Кировской области.

Высокоскоростной интернет был проведен в отдаленные от областного центра учреждения в сельской местности за счет федеральных средств. Раньше Сети там не было вообще либо использовался нискоскоростной интернет.

— 97 процентов подключений осуществляется по волоконно-оптической линии связи, что гарантирует ее стабильность. Построенная сеть повысит доступность электронных сервисов для жителей сельской местности, – рассказал и.о. главы министерства информационных технологий и связи Алексей Сухих.

Исполнителем проекта стало ПАО «Ростелеком». За 3 года сотрудники компании проделали огромную работу, согласуя маршруты и прокладывая сети в труднодоступной, порой лесной и болотистой местности. Но все было сделано в срок.

Скоростной интернет получили соцобъекты более чем 700 населенных пунктов. Было проложено 2800 километров сетей и создано 729 узлов связи. В будущем созданная инфраструктура позволит обеспечить скоростной связью жителей и коммерческие предприятия.

Так, быстрый интернет появился в селе Верховино Юрьянского района. К сети были подключены администрация поселения, школа и ФАП. Как отметила глава Верховинского сельского поселения Екатерина Чепурных, доступ к интернету позволит намного быстрее решать задачи, стоящие перед властью.