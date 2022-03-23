В Кировской области пройдет операция «Мак»

Летом 2022 года в Кировской области проведут операцию «Мак». Об этом было сказано на очередном заседании областной антинаркотической комиссии.

Совещание прошло в формате ВКС. Как рассказал глава областного минздрава Андрей Черняев, по итогам 2021 года число наркозависимых лиц в Кировской области составило 45,6 на 100 тысяч населения. Это в 3,3 раза ниже, чем в среднем по России. За 5 лет данная цифра снизилась на 6 процентов.

Глава Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области Владимир Марков сообщил, что наркотики по-прежнему активно распространяются через интернет. Поэтому сотрудники Управления делают основной упор на пресечение наркопреступлений, совершающихся посредством Сети.

Также в рамках борьбы с посадками наркосодержащих растений в Кировской области ежегодно проходит операция «Мак». Она проводится в периоды, наиболее благоприятные для их созревания, — в июле и августе.