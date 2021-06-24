В Кировской области пройдет прямая линия по вакцинации от COVID-19

В Кировской области состоится прямая телефонная линия по вопросам вакцинации от коронавируса.

25 июня с 11 до 12 часов кировчане смогут задать интересующие их вопросы заместителю министра здравоохранения региона Екатерине Видякиной. Телефон прямой линии 8 (8332) 38-13-23.

С начала 2021 года в Кировской области стартовала масштабная прививочная кампания против коронавируса. На сегодня первым компонентом вакцины привиты порядка 200 тысяч жителей области. Полный курс вакцинации прошли почти 164 тысячи человек.

Вакцинация является единственным способом защиты от тяжелых форм инфекции, в том числе от агрессивного индийского штамма COVID-19. Мы подготовили небольшой мануал о том, где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно. Если вы не нашли в нем ответа на свой вопрос, можно задать его на прямой линии.