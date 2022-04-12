В Кировской области пройдет велопробег к Дню Победы

В Кировской области состоится велопробег к Дню Победы. В 2022 году он пройдет уже в третий раз. Об этом сообщается в группе «Клуб активного отдыха «ТУРВЛЕС».

Велопробег будет однодневным. Маршрут проляжет через родину маршала Леонида Говорова – деревню Бутырки.

— Маршруты каждый год разные, но в этом году он особенный, и самый долгожданный. Несмотря на некоторые нюансы, мы решили воплотить мечту в реальность! – говорится в анонсе.

Участники проедут по следующему пути: д. Родыгино — д. Пирогово — д. Завертная — с. Лесниково — д. Бутырки — г. Советск.

09:00 — Регистрация и старт в д. Родыгино у ДК. Возложение венка к памятнику погибшим героям.

10:00 — Переправа через р. Немда

12:00 — Экскурсия в музей Л.А.Говорова с. Лесниково. Чаепитие.

13:00 — Возложение цветов д. Бутырки. Полевой обед.

16:00 — Возвращение в город.

Регистрационный сбор с участников 200 рублей.

Ранее мы писали, что в Кирове установили бесплатный «пит-стоп» для велосипедистов.

Фото: vk.com/turvles