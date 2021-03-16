В Кировской области пройдёт игра «Умники и умницы»

У победителей будет возможность претендовать на поступление в один из мировых университетов.

В министерстве образования Кировской области объявили о проведении регионального этапа олимпиады «Умники и умницы Вятки». Это один из шагов, который ведёт на съёмочную площадку популярной телепрограммы.

В Кирове региональный этап запланирован на 23 марта. Мероприятие состоится в экономико-правовом лицее. Участниками станут 37 школьников. Ребята съедутся со всей России.

Темой интеллектуальной игры станет жизнь Вятки в годы Великой Отечественной войны. Для школьников также приготовлены три дорожки. Участники будут отвечать на вопросы и пытаться дойти до финала.

Финал пройдёт в апреле. В нём примут участие 9 лучших игроков. Самые умные из них представят наш регион на заключительной игре в Москве. Главным призом станет поступление в Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО). А финалисты смогут получить преимущества для поступления в ВятГУ.

К слову, «Умницы и умники» — это всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада, выходящая на «Первом канале». Она в эфире с начала 90-х годов. Многие жители нашего региона, которые любят включать телевизор утром в выходные дни, знакомы с ней. Этот проект является телеверсией конкурса поступления в МГИМО.

Ранее мы писали, что вятские кавээнщики отправились на «КиВиН» в Сочи.