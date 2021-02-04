В Кировской области пьяный мужчина убил брата с женой

Преступление было совершено в начале мая прошлого года. 32-летний житель села Пасегово устроил застолье вместе со своим старшим братом и его подругой. В процессе распития алкоголя мужчины поссорились, а затем перешли от слов к делу.

Началась драка, во время которой младший брат избил старшего руками и ногами, а затем несколько раз ударил ножом. От полученных травм мужчина скончался на глазах у своей подруги.

Потом агрессор решил устранить ненужного свидетеля и тем же ножом ударил женщину. Она также скончалась от ран.

На место происшествия прибыл сотрудник полиции. Однако преступник не собирался сдаваться. Он еще долго размахивал ножом, приближаясь к стражу порядка.

Впоследствии полицейским все-таки удалось «взять» злоумышленника. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд.

Ранее мы писали, что в Кировской области пьяный муж зарезал жену.