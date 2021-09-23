В Кировской области пять дней ищут грибника

Волонтёры рассказали о приметах пропавшего и опубликовали его фотографии.

Представители поискового отряда «Лиза Алерт» в Кировской области обращаются к жителям региона с просьбой оказать помощь в поисках Валерия Юрьевича Чулкова. Мужчина ушёл в лес за грибами 18 сентября и пропал. Это случилось в селе Каринка Кирово-Чепецкого района.

Известно, что мужчине 73 года. Рост около 172 см. Светлые волосы, серо-зелёные глаза. Ушёл в лес в костюме болотной расцветки, чёрных сапогах, чёрной шапке. За плечами зелёный рюкзак, в руках белое ведро.

— Жители Чепецкого и Кумёнского районов. Пожалуйста, обратите внимание, возможно именно вы видели Валерия Юрьевича, — сообщается в группе «Лиза Алерт»в контакте.

Также волонтёры просят помощи в распространении информации.

Ранее мы писали, что без вести пропавшего 31-летнего кировчанина нашли погибшим.