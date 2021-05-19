В Кировской области рабочего убило бетонной плитой

Трагедия произошла 17 мая на пилораме в поселке Вахруши Слободского района.

По предварительной информации, тракторист выравнивал кучу опила на территории предприятия. При проведении работ произошло обрушение бетонной плиты. Она упала на оператора деревообрабатывающих станков. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте.

По факту нарушения правил безопасности при ведении работ было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Котельничском районе рабочего убило куском детали, вылетевшим из станка.