В Кировской области рабочие птицефабрики спасли ястреба

Хищная птица залетела в помещение и не смогла самостоятельно выбраться.

Необычный случай произошёл на яранской птицефабрике. В разгар рабочего дня в один из производственных цехов залетела крупная птица. Сначала сотрудники не поняли, что это за пернатый гость. Однако, спустя какое-то время сообразили. Это оказался настоящий ястреб.

Он начал кружить под потолком, а там только застеклённые окна. Вылететь на улицу он не мог.

В результате была организована целая спасательная операция. Рабочие поймали ястреба и поместили в мешок. Он начал вырываться, клеваться, царапаться. Но через какое-то время устал и перестал сопротивляться.

Работники птицефабрики успели ещё показать детям этого редкого представителя дикой природы, после чего отпустили пернатого друга на волю, с пожеланием в цех больше не попадать. О необычном случае написали в газете Яранского района «Отечество».

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Фото: vk.com/otechestvo_gazeta